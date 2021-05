Aufsichtsrat gegen Schultz-Übernahme der Bergbahnen St. Johann

Am Donnerstagabend fand in St. Johann eine Gemeinderatssitzung mit nur einem einzigen Tagesordnungspunkt statt: 50. Außerordentliche Generalversammlung der St. Johanner Bergbahnen GesmbH. Bei der wurde über das Stimmverhalten der Marktgemeinde als Gesellschafterin der Bergbahnen abgestimmt. Die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen.

Nach der Aufsichtsratssitzung am Freitagnachmittag ließ Seiwald dann die Bombe platzen: „Der Aufsichtsrat der Bergbahnen St. Johann in Tirol hat in seiner Sitzung am 28. Mai 2021 den beabsichtigten Verkauf der Anteile von SkiStar AB, Schweden, im Umfang von 68 % an den Bergbahnen St. Johann an die Schultz-Gruppe mehrheitlich vorläufig abgelehnt.“ St. Johann, Oberndorf, der TVB und die Arbeitnehmervertreter fordern unter anderem weitere und vor allem uneingeschränkt transparentere Informationen und Vereinbarungen hinsichtlich der geplanten zukünftigen gemeinsamen strategischen Ausrichtung.