Mit diebischer Freude am Risiko: Leipziger Buchpreis für Iris Hanika

Leipzig – Iris Hanika wurde am Freitag mit dem Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik ausgezeichnet. Die 1962 in Würzburg geborene Autorin wurde für ihren im Grazer Literaturverlag Droschl erschienenen Roman „Echos Kammern“ gewürdigt. Dessen zwischen New York und Berlin spielende Handlung sei „kaum seriös in aller Kürze zu erzählen“, erklärte Jurorin Katrin Schumacher. Es geht in „Echos Kammern“ um alte Mythen und viel zu hohe Mieten, um Gentrifizierung in den Metropolen der Gegenwart und die antike Geschichte von Echo und Narziss. Die Jury würdigte Hanika als „eine der eigensinnigsten Stimmen der deutschen Gegenwartsdichtung“: „Sie übt in aller Virtuosität ihre Sprachexperimente aus und ja, sie hat diebische Freude daran, dass sie das jeden Moment den Roman kosten könnte. Eben dieses riskante Schreiben zeichnet sie aus.“