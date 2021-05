Gericht gab Okay für Obdachlosenheim in New Yorker Nobelviertel

Obdachlosigkeit hat sich in New York seit Beginn der Corona-Krise noch verschärft. © Angela Weiss / AFP

New York – Ein Obdachlosenheim inmitten einer Luxuswohngegend: Dieses Vorhaben darf die Stadt New York nach einem mehrjährigen Rechtsstreit umsetzen. Die Unterkunft für rund 150 Obdachlose im Bereich der sogenannten "Billionaire's Row" (Zeile der Milliardäre) in Manhattan dürfe entstehen, urteilte ein Berufungsgericht am Donnerstag (Ortszeit). Gegen das Vorhaben hatten Anrainer des Nobelviertels geklagt.

Ein Obdachlosenheim in ihrer Umgebung sei ein "Sicherheitsrisiko", argumentierten sie. Dies wies das Berufungsgericht am Donnerstag zurück.

Entstehen soll die Obdachlosenunterkunft im ehemaligen Park Savoy Hotel in der Nähe des berühmten Central Park. In der von luxuriösen Wolkenkratzern geprägten Gegend um die West 58th Street in Manhattan leben zahlreiche Prominente, darunter der Computer-Unternehmer Michael Dell.