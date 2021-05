Vulkanausbruch des Nyiragongo: Einwohner kehren nach Goma zurück

Eine Luftaufnahme zeigt den Vulkan Nyiragongo, der die Bevölkerung in Goma seit Tagen in Angst und Schrecken versetzt.

Brazzaville – Nach dem Ausbruch des Vulkans Nyiragongo im Osten der Demokratischen Republik Kongo kehren die ersten der zuvor ausquartierten oder geflüchteten Einwohner in die Stadt Goma zurück. Als Grund gaben sie die elenden Lebensbedingungen in ihren Evakuierungscamps an, wie Medien am Samstag berichteten. Die Lage am Vulkan bleibt aber höchst gefährlich.