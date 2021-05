Feuerwehr in Kitzbühel musste Kuh aus Wassergraben befreien

Nach der Rettungsaktion konnte die Kuh wieder an ihren Besitzer übergeben werden.

Kitzbühel – Zu einer Tierrettung musste die Feuerwehr Kitzbühel am Samstagvormittag ausrücken: Eine Kuh war mit ihren Beinen in einem Wassergraben stecken geblieben und konnte sich nicht mehr bewegen. Das Tier musste mit Gurten an dem Kran eines Rüstfahrzeugs geborgen werden.