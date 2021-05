Schweizer Moto3-Pilot Dupasquier erlitt bei schwerem Sturz Polytrauma

Mugello – Mit einer Rekordzeit in Mugello hat sich der WM-Führende Fabio Quartararo zum vierten Mal en suite in dieser MotoGP-Saison die Pole Position gesichert. Der Franzose verwies auf seiner Yamaha am Samstag die auch im WM-Klassement hinter ihm postierten Francesco Bagnaia und Johann Zarco (beide Ducati) auf die Plätze zwei und drei. Seine Pole-Runde, die er in 1:45,187 Min. absolvierte, widmete Quartararo dem Moto3-Piloten Jason Dupasquier, der Opfer eines schweren Sturzes wurde.