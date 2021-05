Arbeitsunfall in Vils an Hochofen: 32-Jähriger erlitt Verbrennungen

Vils – Gegen 23 Uhr arbeitete ein 32-Jähriger in einem Betrieb in Vils an einem Hochofen. Der Mann entfernte Zementschlacke von einem Sieb. Dabei wollte er mit einer Art Lanze, aus deren Spitze Wasser mit hohem Druck schießt, die Schlacke wegstechen. Doch dann kam es durch das Gitter des Hochofens zu einem Rückstoß.