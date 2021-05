99-Jährige trieb tot in Swimmingpool bei Graz

Kalsdorf – Eine 99-jährige Frau ist Samstagfrüh in Kalsdorf bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) leblos treibend im Swimmingpool ihres Sohnes, bei dem sie übernachtete, gefunden worden. Bei den Ermittlungen konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit. Die Pensionistin wurde in den frühen Morgenstunden von ihrer Schwiegertochter aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft hat den Leichnam bereits zur Beerdigung freigegeben. Laut Polizei dürfte die Frau in der Nacht verwirrt gewesen und am Grundstück des Wohnhauses herumgeirrt sein. Dabei dürfte sie in den Pool gestürzt und ertrunken sein. Wiederbelebungsmaßnahmen in der Früh blieben erfolglos. (APA)