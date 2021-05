Olympiakandidatin Peer verpasste im KK-Dreistellungsmatch knapp Finale

Innsbruck – Österreichs Olympiakandidatin Franziska Peer präsentierte sich bei der EM am Sonntag im KK-Dreistellungsmatch in starker Form – und doch reichte es für das Finale der besten acht in Osijek (CRO) nicht. Die Unterländerin schaffte wie auch Franziska Stark (SUI) 1173 Ringe. Für den letzten Finalplatz entschieden allerdings vier Innenringzehner mehr zugunsten der Schweizerin. Knapper geht es kaum. Peer musste sich mit Rang neun begnügen, Sheileen Waibel (Vlbg.) wurde mit 1169 Ringen 17., die weitere Tirolerin Olivia Hofmann mit der gleichen Ringzahl 17.