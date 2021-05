12.000 Gäste ließen sich über Pfingsten testen, Streit um Gratis-Angebot

Innsbruck – Zu Pfingsten hatten die ersten Hotels geöffnet, mit den weiteren Öffnungsschritten soll der Tourismus in Tirol in den nächsten Wochen jedoch wieder richtig Fahrt aufnehmen. Das Land setzt wie schon im Vorjahr auf „Sicherheit“ im Urlaub. Eckpfeiler dafür ist eine Teststrategie. Als derzeit einziges Bundesland Österreichs bietet Tirol den Gästen Corona-Tests direkt in den Beherbergungsbetrieben und in den Tourismusverbänden (TVB) an.