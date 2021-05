Land sieht Mobilehomes mit 650 Betten als Großhotel

Auch beim zweiten Mobilhomes-Park, der in Leutasch entsteht, liegt Euro­parcs mit dem Land im Clinch: Laut BH gibt es noch keine Bewilligung.

Innsbruck – Nächste Runde rund um den niederländischen Ferienparkbetreiber Europarcs. Der will, wie berichtet, auf Campingplätzen in Pettneu und Leutasch flächendeckend insgesamt 210 Luxus-Mobilhomes aufstellen, sie jeweils für 350.000 bis 400.000 Euro verkaufen und als Investorenmodelle an Urlauber vermieten.