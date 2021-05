Protest gegen Flüchtlingspolitik: Vorarlberger wandert barfuß nach Wien

Meiningen – Der Vorarlberger Harald Purkart wird aus Protest gegen die Zustände in den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen barfuß von Meiningen (Bez. Feldkirch) nach Wien marschieren. „Manche Menschen laufen um ihr Leben. Ich laufe für mehr Menschlichkeit“, erklärte der Pensionist wenige Tage vor dem Start seines Fußmarsches am 6. Juni. Nach der Ankunft in Wien – geplant zwischen 7. und 9. Juli – soll es ein Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen geben.