Mädchen quälten in Wels Schwan zu Tode: Polizei sucht Zeugen

Wels – Eine 80-Jährige hat Samstagnachmittag zwei Mädchen beobachtet, die in der Freizeitanlage Wimpassing in Wels einen Schwan immer wieder mit einem rund zehn Zentimeter großen Stein beschossen haben sollen. Die zehn bis zwölf Jahre alten Kinder sollen das Tier so zu Tode gequält und am Ufer des Teiches liegen lassen haben. Die Zeugin rief um 14.00 Uhr die Polizei, auch weil sich solche Vorfälle häufen würden.