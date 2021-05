ÖFB-Testspiel-Gegner England als Mitfavorit für EM: "Jeder darf vom Titel träumen"

Middlesbrough - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bekommt es im Testspiel am Mittwoch (21.00 Uhr MESZ/live ORF 1) in Middlesbrough mit einem Gegner zu tun, der als Mitfavorit auf den EM-Titel gilt. Englands Auswahl schaffte es bei der WM 2018 bis ins Semifinale und ist seither wohl noch stärker geworden. Das liegt nicht nur an den Team-Leadern Harry Kane und Harry Maguire, sondern auch an Youngsters wie Mason Mount (22), Phil Foden (21), Jadon Sancho (21) oder Jude Bellingham (17).