Nächster Paukenschlag beim FC Wacker: Geschäftsführer gefeuert

Innsbruck – Man kennt stallinterne Duelle wie dieses nur aus der Formel 1: Ayrton Senna gegen Alain Prost (1988–1989) oder Sebastian Vettel gegen Mark Webber (2009–2013) sind mit dem vergleichbar, was sich augenblicklich beim FC Wacker Innsbruck abspielt. Dort lauten die Konfliktparteien Vereinsvorstand gegen Investor. Noch im April wiegelte Präsident Joachim Jamnig Fragen zu den in der TT kolportierten Meldungen über verspätete Zahlungen ab, mittlerweile macht man von Vereinsseite daraus keinen Hehl mehr. Bei mehreren Lieferanten und Dienstleistern häufen sich die Außenstände im niedrigen sechsstelligen Bereich, die Gehälter trafen auch diesen Monat noch nicht ein, zuletzt jeweils mit Verspätung.

Der Investor will über seine verlängerten Organe Jens und Dennis Duve sowie Dennis Aogo Druck aufbauen, wie es vergangene Woche in einem Medienauftritt hieß. Doch seit Montag scheint die nächste Eskalationsstufe erreicht: Das Trio Duve/Duve/Aogo ist nach der Installierung im Mai nicht mehr im Amt, das Geschäftsführer-Mandat wurde gestern wegen „Gefahr in Verzug“ vom Vorstand entzogen. „Wir haben nur eine transparente und unabhängige Untersuchung gefordert – im Sinne des Vereins, mit allen Beteiligten. Dazu waren und sind wir nach wie vor vollumfänglich bereit. Schließlich geht es um Wacker. Um so überraschter sind wir über unsere plötzliche Abberufung“, sagte Aogo.