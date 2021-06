Scharfe Kritik zu Mobilehomes in Pettneu und Leutasch

Innsbruck – Die Wogen um die Pläne des niederländischen Ferienparkbetreibers Europarcs, der auf Campingplätzen in Pettneu und Leutasch insgesamt 210 Luxus-Mobilhomes aufstellen, sie teuer verkaufen und als Investorenmodelle an Urlauber vermieten will, gehen weiter hoch.

Für den Chef des Transitforums Fritz Gurgiser sind die geplanten Bauwerke „weder ein Wohnmobil noch ein Wohnwagen oder ein Zelt, weil sie auf Fundamenten stehen“. Daher müssten „ein paar Wortverdreher oder Wortkünstler schon einmal in den Spiegel schauen“. Für Gurgiser handle es sich um „Umgehungsversuche bestehender Regelungen“, daran könne auch eine UVP-Pflicht am Tatbestand, dass derartige Konstruktionen nicht mobil sind, nichts ändern. „Enge Gebirgstäler vertragen keinen Wucher an Verkehr und ebenso keinen Wucher an Investoren und Umgehungen.“