EU will Reisefreiheit ab Sieben-Tage-Inzidenz von 25, Tirol zögert

Wien, Innsbruck – Die EU-Kommission hat sich für eine weitgehende Reisefreiheit für vollständig Geimpfte in Europa ausgesprochen. Sie sollten nicht mehr in Quarantäne und auch keine Tests mehr vorweisen müssen, erklärte die Brüsseler Behörde am Montag. Für Genesene solle dies ein halbes Jahr lang gelten. Kinder unter sechs Jahren in Begleitung ihrer geimpften oder genesenen Eltern müssten nicht in Quarantäne, von älteren könnten aber Tests verlangt werden.

Verzögerungen gibt es indes beim „Grünen Pass“ um „mindestens“ eine Woche. Hintergrund seien notwendig gewordene Anpassungen aufgrund neuer EU-Vorgaben. Aus dem 4. Juni wird also nichts. Einen fixen neuen Starttermin gibt es noch keinen. Die Bundesregierung wollte mit dem „Grünen Pass made in Austria“ schneller als die EU sein. Diese will ihr „Grünes Zertifikat“ mit 1. Juli starten. Es soll EU-weites Reisen möglich machen, allerdings können die Nationalstaaten die Kriterien definieren. So gilt man in Österreich drei Wochen nach der ersten Impfung als geimpft, in Deutschland erst nach der zweiten. In allen Ländern gelten also unterschiedliche Regeln.