Touristiker suchen Zukunftsstrategie für Region Wilder Kaiser

Ellmau – Unter das Selbstverständnis „Lebensqualität durch nachhaltigen Tourismus“ will die Region Wilder Kaiser künftig ihren touristischen Fahrplan stellen. Seit Jahren feilen Touristiker, Gemeindevertreter und Bürger an einer „Strategie 2024“. Im Fokus: das Miteinander von Tourismus, Einheimischen und Natur. Nun wurde das Konzept um Handlungsfelder und Projekte erweitert.

Unter dem Slogan #wirzusammen soll etwa der Dialog zwischen Touristikern, Grundeigentümern und Vereinen gefördert werden. Statt einer Steigerung von Nächtigungszahlen in der Hauptsaison will man die Nebensaisonen stärken. Projektgruppen beschäftigen sich aktuell mit Themen wie Urlaub ohne Auto, Müllreduktion in Gastro und Hotellerie und Naturschutz.