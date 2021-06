Johannes Piegger und Birgit Knoflach: Ein neues Führungsteam für Sistrans

Innsbruck – Die Gemeinde Sistrans hat einen neuen Bürgermeister: Johannes Piegger wurde am Montagabend offiziell zum Nachfolger von Langzeitbürgermeister Josef Kofler gewählt. Neue Bürgermeisterstellvertreterin ist Birgit Knoflach. Beide gehören der Liste „Gemeinsam für Sistrans“ an, die mit elf Mandatarinnen und Mandataren vertreten ist, die restlichen vier Gemeinderätinnen stellen die Grünen. „Bei uns spielt Parteipolitik eine untergeordnete Rolle. Durch ein konstruktives Miteinander möchte ich einen Beitrag für das Zusammenleben in Sistrans leisten“, erklärt Johannes Piegger, der in den vergangenen Wochen bereits die Amtsgeschäfte geführt hat.