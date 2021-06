Gemeinde Arzl grundsätzlich für neue Heimstatt der Bergrettung Imst

Seit Jahren ist die ungünstige Situation für die Imster Bergretter bekannt: Das Bergrettungsheim war bislang in Hoch-Imst angesiedelt, das Bergrettungsfahrzeug parkt aber in der Tiefgarage im Pflegeheim Gurgltal im Stadtzentrum. Ein präferierter neuer Standort wäre direkt bei der Zufahrt zum Glenthof.

Thomas Zangerle, stellvertretender Obmann der Imster Bergrettung, ist einmal froh, den Arzler Gemeinderatsbeschluss zu haben. Aus Karres, Karrösten und Tarrenz fehlen solche Entscheidungen noch. Es wäre ein wichtiges Signal an das Land, wenn man zeigen könne, dass die Gemeinden hier an einem Strang ziehen, meint er. Noch könne man schwer abschätzen, was man an öffentlichen Förderungen bekommen könnte.