Stadtbücherei Lienz: Der Vielfalt des Lebens gewidmet

Lienz – Vielfalt soll in Osttirol genauso zum Alltag gehören dürfen wie in einer Großstadt. „Unsere eigenen Kinder besprechen am Küchentisch ganz selbstverständlich das Thema Gender, also zum Beispiel Geschlechterrollen oder mögliche sexuelle Orientierungen“, berichtet Anja Kofler, Leiterin der Stadtbücherei in Lienz. Der Umgang mit dem Geschlecht (Gender) sowie mit Vielfalt (Diversity) sei eine Frage der Menschenrechte. „Das Verständnis für unterschiedliche Lebensentwürfe wächst auch bei uns. Und das ist gut so.“