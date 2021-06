AUA verabschiedete letzten Dash-Flieger in Innsbruck

Der Aufschwung der Fluglinie Tyrolean ging mit dem des Flugzeug-Modells Dash einher. Ende der 1960er-Jahre sollte der sehr stark zurückgegangene Flugbetrieb am Flughafen Innsbruck neuen Schwung erhalten, erzählt die Expertin für den Flughafen Innsbruck, Tanja Chraust. Jakob Ringler habe in Gernot Langes-Swarovski und Christian Schwemberger-Swarovski Ende 1977 die notwendigen Investoren gefunden.

1978 fand schließlich die Präsentation der von der De Havilland Aircraft Company entwickelten Turboprop-Maschine der Type DHC-7 , kurz Dash 7, statt. Als eine der ersten Regionalfluglinien weltweit wurde Tyrolean Airways im Jahr 2005 durch die IATA mit dem IOSA-Zertifikat ausgezeichnet. 2012 wurde der gesamte Flugbetrieb der Tyrolean an die AUA – die immer mitbeteiligt war – übergeben, mit April 2019 begann die AUA ihre Bombardier Q400-Flotte schrittweise bis jetzt abzubauen. Auch Stellen wurden in Innsbruck gestrichen, 200 Jobs in den Bundesländern aufgegeben, 43 Piloten und Stewardessen in der so genannten „dezentralen Crew-Base“ Innsbruck wurden Jobs in Wien angeboten.