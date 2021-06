David Schalko im TT-Interview: „Auch das Virus wurde politisiert“

Innsbruck – David Schalkos neue Serie „Ich und die Anderen“ wird am 9. Juni beim Sommer-Special der Berlinale gezeigt – und kommt am 11. Juni bei der Diagonale in Graz zur Österreich-Premiere. Ab 29. Juli startet der Mehrteiler auf Sky. In der vergangenen Woche wurde zudem öffentlich, dass der Regisseur und Autor neuer Präsident der Thomas-Bernhard-Gesellschaft wird. Schalkos jüngster Roman „Bad Regina“ erinnert in Ton und Atmosphäre an Bernhards Texte. Heute Abend präsentiert er ihn in Innsbruck.