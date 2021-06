Arlbergbahnstrecke ab Montag bis 2. Juli für Zugverkehr gesperrt

Innsbruck – Wegen wichtiger Instandhaltungsarbeiten der ÖBB bleibt die Arlbergbahnstrecke zwischen 7. Juni und 2. Juli 2021 für den Zugverkehr gesperrt. Reisende müssen auf Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ausweichen und werden ersucht, sich rechtzeitig über die gewünschte Verbindung zu informieren sowie auf die früheren Abfahrtszeiten in Vorarlberg/Sargans in Richtung Ötztal zu achten.

Anstelle der Fernverkehrszüge verkehrt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Ötztal – Bludenz – Feldkirch – Sargans und retour. Die Reisenden werden ersucht, auf die früheren Abfahrtszeiten der Züge ab Bregenz in Richtung Feldkirch, der SEV-Busse von Sargans bzw. Feldkirch und Bludenz nach Ötztal sowie vereinzelt zwischen Innsbruck und Ötztal zu achten. Die SEV-Busse unterscheiden sich durch farbliche Kennzeichnungen:

🟩 Grün: Busse fahren direkt vom Einstiegsort ohne Zwischenhalt zum Zielort nach Bludenz – Feldkirch – Sargans (für RJX 168 bis Zürich) bzw. in der Gegenrichtung von Sargans – Feldkirch – Bludenz (für RJX 161 ab Zürich) direkt durch bis nach Ötztal.

🟨 Gelb: Für die Nahverkehrszüge wird ein SEV mit Bussen zwischen Ötztal und Landeck-Zams eingerichtet. Die Busse halten in Roppen, Imst-Pitztal und Schönwies. Der Bahnhof Imsterberg wird während der Sperre mit einem Shuttle-Taxi bedient.

Eingeschränkte Parkmöglichkeit an der "Park+Ride"-Anlage in Ötztal Bahnhof: Am Bahnhof Ötztal steht die "Park+Ride"-Anlage nur eingeschränkt zur Verfügung. Die ÖBB haben als Alternative einen zusätzlichen Parkplatz im Bereich der Einfahrt nach Ötztal Bahnhof von der Landesstraße B171 beim Busparkplatz der Ötztaler Verkehrsgesellschaft geschaffen. Hier ist ein Fußweg von zehn Minuten zum Bahnhof einzuplanen. Reisende werden daher ersucht, wenn möglich auf den eigenen Pkw zu verzichten.