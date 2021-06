"So stolz auf dich": Welle der Unterstützung für Osaka nach Rückzug

Paris – Der gesundheitsbedingte Rückzug von Naomi Osaka ist das bestimmende Thema am Beginn der Tennis French Open 2021. Anfangs war die aktuelle Weltranglisten-Zweite noch vielfach für ihren angekündigten Medien-Boykott kritisiert worden. Nachdem sie am Montag öffentlich gemacht hatte, harte Depressionsphasen durchlebt zu haben, gab es aber viel Sympathie und überwältigende Unterstützung für die 23 Jahre alte Japanerin.

"So stolz auf dich", twitterte etwa Venus Williams. "Pass auf dich auf, wir werden dich bald wieder gewinnen sehen", ergänzte sie. Auch Schwester Serena zeigte Mitgefühl. "Ich wünschte, ich könnte sie einfach umarmen, weil ich weiß, wie es sich anfühlt", sagte die 39 Jahre alte US-Amerikanerin in Paris. Sie habe in der Vergangenheit auch solche Phasen erlebt, gestand Williams.

Wichtig sei, dass man jemanden habe, mit dem man reden könne. Serena Williams zeigte jedenfalls Respekt für das Vorgehen von Osaka. "Man sollte sie mit den Dingen so umgehen lassen, wie sie es möchte und wie es für sie am besten ist", sagte die frühere Nummer eins der Welt.

Osaka hatte am Montag in einem Statement in den sozialen Netzwerken ihren Rückzug von den diesjährigen French Open verkündet und damit auf die zum Teil heftige Kritik an ihrem Medien-Boykott während des Turniers reagiert. Nachdem die viermalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin zunächst nicht wirklich deutlich gemacht hatte, warum sie keine Pressekonferenzen geben wolle, machte sie dies nun mit dem Verweis auf Depressionen deutlich. Sie leide an sozialer Phobie, schrieb Osaka unter anderem.