Bis zu 27 Grad in Tirol: Hoch Waltraud startet zum Sommerbeginn durch

Meteorologisch beginnt der Frühling – wie jedes Jahr – bereits am 1. Juni. Um das Jahr etwas vereinfacht in vier feste Jahreszeiten zu teilen und so Vergleichszeiträume zu schaffen, beginnen Frühling, Sommer, Herbst und Winter in der Meteorologie immer jeweils am Monatsersten von März, Juni, September und Dezember.