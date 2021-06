In geparkte Autos in der Rossau eingebrochen: Verdächtiger festgenommen

Innsbruck – In der Nacht auf Montag war ein Autoeinbrecher in der Rossau am Werk. Laut Innsbrucker Polizei versuchte der Täter bei insgesamt sieben Fahrzeugen sein Glück, bei einigen scheiterte er aber. Am frühen Montagmorgen nahmen Beamte der Polizeiinspektion Neu-Arzl einen 27-Jährigen fest. Der Mann hatte versucht, ein Moped zu stehlen.