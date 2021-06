Norbert Hofer tritt als Parteichef der FPÖ zurück

Wien – Norbert Hofer legt nach seiner Auseinandersetzung mit Klubchef Herbert Kickl das Amt des FPÖ-Bundesparteiobmanns zurück, gab die Partei in einer Presseaussendung am Dienstagnachmittag bekannt. Zuvor hatte Hofer selbst gegenüber OE24 seine Entscheidung bestätigt: „Ja, ich trete zurück. Ich bin heute aus der Reha zurückgekommen und habe mir das alles überlegt."

Er habe in den vergangenen Wochen über seine persönliche Zukunft in der Politik nachgedacht, hieß es in der Aussendung. Dabei sei zu dem Entschluss gekommen, dass seine „Reise an der Spitze der FPÖ mit dem heutigen Tag zu Ende" sei. 3. Nationalratspräsident möchte er allerdings bleiben.