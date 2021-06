3,7 Mio. Euro für Innsbrucker Kanalnetz

Innsbruck – Es sorgt dafür, dass die Abwässer von 20.000 Innsbruckern nicht in den Kanälen verbleiben, sondern in die Kläranlage abfließen. Seit 1966 ist das Mischwasserpumpwerk Kugelfangweg in Betrieb und sorgt für den Transport der Hinterlassenschaften aus dem O-Dorf und Rum zum Inndüker an der Sepp-Grünbacher-Promenade – 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Nach knapp sechs Jahrzehnten musste die Anlage nun erneuert werden. 3,7 Mio. Euro wurden investiert, das Projekt wurde im Mai nach eineinhalbjähriger Bauzeit fertiggestellt.