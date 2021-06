„MyVisitPass“: Gratis-App fürs ganze Außerfern

Reutte – Im Zuge des „Contact Tracing“, also der Ausforschung von Personen, die Kontakt zu Covid-Infizierten hatten, sind die Behörden auf Informationen angewiesen. Da die Infos nicht immer freiwillig preisgegeben werden, hat der Gesetzgeber eine Verordnung erlassen. Derzeit sind alle Betriebe, in denen Speisen und Getränke eingenommen werden, dazu verpflichtet, Aufzeichnungen zu führen, wer das Lokal wann betreten und wieder verlassen hat. Dies kann über ein Papierformular oder in digitaler Form erfolgen.