Zusammenspiel fliegender Einsatzkräfte: Hubschrauberübungen in Imst und Lienz

Imst, Lienz – Binnen zwei Wochen stand Imst gleich zweimal im Mittelpunkt von Hubschrauberübungen der Feuerwehr gemeinsam mit den Piloten des Helikopters des Innenministeriums. Ging es am ersten Schulungstag noch in erster Linie um die Piloten selbst und den richtigen Umgang mit Löschbehältern bei der Waldbrandbekämpfung, so konzentrierte sich das Geschehen am vergangenen Samstag auf den Flugdienst: Die Flughelfer aus den Bezirken Imst und Lienz trafen sich am Samstag zu einer gemeinsamen Übung in Imst, auf der Obermarkter Alm.