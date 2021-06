Wirtschaftskammer Tirol: Restart-Programm und Aus für Regeln

Innsbruck – Es war ein Schulterschluss über alle Partei- grenzen hinweg: Alle Fraktionen in der Tiroler Wirtschaftskammer beschlossen einhellig das zuvor gemeinsam in einer Pressekonferenz präsentierte überparteiliche Restart-Programm, in dem Forderungen an Bund und Land für den Neustart der Wirtschaft nach der Corona-Krise aufgelistet werden. Im Gegensatz zum Parlament halte die Wirtschaft zusammen und lasse nicht „die Hackeln fliegen“.