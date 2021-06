Wieder im Takt in Innsbruck: Erste Tanzschritte im „gestrandeten Schiff“

Doch die lange Pause ist vorbei – seit Montagabend dreht und wiegt man sich in den ehrwürdigen Hallen der Innsbrucker Traditionstanzschule wieder im Dreivierteltakt. Aber was heißt Tanzen in Zeiten der Pandemie? „Nehmen Sie Ihren Hygienepartner in den Arm und verschmelzen Sie zu einer epidemiologischen Einheit – sehr romantisch, oder?“, scherzt Polai angesichts zahlreicher komplizierter Vorschriften und medizinischer Fachbegriffe. Aber Spaß beiseite: Abseits aller Regeln bestehe eine große Sehnsucht nach Tanzen. „Vielleicht noch mehr als vor der Pandemie.“