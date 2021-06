Obstbauer bestritt Großeinbruch: Verhandlung vertagt

Der Angeklagte bestritt, an einem Einbruch mit 370.000 Euro Schaden in Hintertux beteiligt gewesen zu sein. (Symbolfoto)

Weitgehend ahnungsloser Mitläufer oder doch Profieinbrecher? Diese Frage beschäftigte am Dienstag das Landesgericht. Auf der Anklagebank musste ein 53-jähriger Obstbauer aus Rumänien Platz nehmen. Die Staatsanwältin warf dem Mann vor, im März 2019 mit drei Landsleuten ein Sportgeschäft in Hintertux leer geräumt zu haben. Der Schaden betrug 370.000 Euro. Der Mann soll mit denselben Komplizen auch an einem gescheiterten Einbruch im Mai 2019 in ein Modegeschäft in Kufstein beteiligt gewesen sein.