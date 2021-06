Impfung doch nicht für alle bis Ende Juni, Skepsis in Tirol

In Tirol überwiegt ebenfalls die Skepsis, was den Juni betrifft. „Es wird sehr schwer werden“, sagt Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP).

Innsbruck, Wien – Es ist so eine Sache mit dem Impffortschritt: In diesen Tagen werden sehr viele Zweitimpfungen durchgeführt, weshalb das Tempo der vergangenen Wochen bei den ersten Stichen gedrosselt werden muss. Zugleich gibt es nach wie vor Schwankungen bei den Impfstofflieferungen. Dennoch sind Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) zufrieden: „Wie geplant, können bis Ende Juni fünf Millionen Menschen geimpft werden, das entspricht zwei Drittel der Bevölkerung ab 16 Jahren.“

In Tirol überwiegt ebenfalls die Skepsis, was den Juni betrifft. „Es wird sehr schwer werden“, sagt Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP). Andererseits sei in diesen Wochen eine große Menge Impfstoff angekündigt worden. „Allerdings hat es in der Vergangenheit immer wieder Lieferausfälle gegeben“, schränkt Leja ein.