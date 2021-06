Leitartikel zum Hofer-Rücktritt: Blaue Personalwahl mit Nachwahlfolgen

Dieser hat die Diskussion nun beendet, nach dreiwöchiger Reha kundgetan, abzutreten. Frustriert und mit einer Spitze gegen Kickl zieht er sich nach vier Jahren als Nummer 1 der Blauen zurück: „Ich lasse mir nicht jeden Tag ausrichten, dass ich fehl am Platz bin.“ Und als sein, nicht Kickls Verdienst fügt er an, die Partei nach der Causa Ibiza und dem Bruch der türkis-blauen Regierung stabilisiert und so aufgestellt zu haben, „dass sie in den nächsten Jahren Erfolg haben kann“. Auch wenn vor allem die Wien-Wahl – der Sturz von 27 auf sieben Prozent – ein Debakel war.