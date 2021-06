„Pöbel“, „Tiere“, „Flüchtlinge“: Neue Empörung über Schmid-Chats

Generalsekretär im ÖVP-geführten Finanzministerium war der Kanzler-Vertraute Schmid. Obwohl er auf den hochdotierten Posten des Chefs der staatlichen Beteiligungsholding wechselte, beklagte er sich – etwa darüber, dass er den Diplomatenpass verlieren wird. Seiner Assistentin gegenüber kommentierte er das so: „Oh Gott. Reisen wie der Pöbel.“ In einem weiteren Verbalaustausch zu diesem Thema befand diese: „Wenn du dann nach Pakistan reist, wird es schwierig am Flughafen beim Fußvolk.“ Schmids Replik: „Oh Gott. Du machst mir gerade Angst.“

Schmid ist einer der Beschuldigten in der Casinos-Affäre; es gilt die Unschuldsvermutung. Einige Chatprotokolle sind seit Längerem bekannt. „Kriegst eh alles, was du willst“ hatte ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz Schmid auf dessen Bitte hin, ihn „nicht zu einem Vorstand ohne Mandate“ zu machen, mitgeteilt. Schmids Äußerung dazu: „Ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler.“ Chats zwischen Kurz und Schmid zur katholischen Kirche sorgten ebenfalls für Empörung. „Ja, super. Bitte Vollgas geben“, hatte Kurz an Schmid in Sachen Steuerprivilegien geschrieben, mit denen Schluss sein solle. Die Oppositionellen forderten schon da Schmids Abgang aus der ÖBAG. Er lässt seinen Vertrag 2022 „auslaufen“.