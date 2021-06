Freie Fahrt am Hahntennjoch: Wintersperre ab sofort aufgehoben

„In diesem Winter haben wir besonders viel Schnee bekommen. Deshalb war wie sonst üblich eine Öffnung zu Pfingsten noch nicht möglich. Erst nach Abschluss der Räumungsarbeiten und vor allem auch der Freigabe durch die Lawinenkommission kann der Verkehrsweg nun freigegeben werden“, wurde Bernd Stigger, Leiter des Baubezirksamts Imst, in einer Aussendung des Landes zitiert.

Mit dem Ende der Wintersperre startet nun eine optimierte Busverbindung übers Hahntennjoch. Die Buslinie 155 verkehrt ab sofort bis Mitte Oktober täglich vier Mal zwischen Imst und Elmen und bietet Tirolern und Gästen eine direkte Verbindung vom Lechtal in die Inntalfurche.

„Für die Realisierung haben der ÖPNV-Lechtal, die TVBs Imst und Lechtal, die Stadt Imst und der VVT an einem Strang gezogen“, erklärte Alexander Jug, Geschäftsführer des VVT in einer Pressemitteilung. Die Zehn-Meter-Fahrzeuge fahren vier Mal täglich in beide Richtungen. Zusätzlich werde die Linie etwas weitergeführt, nämlich bis zum Bahnhof Imst-Pitztal.