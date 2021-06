YouTube schüttet vier Milliarden Dollar an Musikindustrie aus

Mountain View – YouTube hat in den vergangenen 12 Monaten mehr als 4 Milliarden Dollar (3,28 Mrd. Euro) an die Musikindustrie gezahlt. Das geht aus einem Blogeintrag von Lyor Cohen, dem obersten Musikmanager des Streaming-Videodienstes, hervor, der am Mittwoch (Ortszeit) in San Bruno (Kalifornien) veröffentlicht wurde.