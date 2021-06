Mehrere Anträge und Beschwerden: VfGH weiter im Corona-Einsatz

Wien – Die Coronakrise hält den Verfassungsgerichtshof auf Trab. Beschwerden im Zusammenhang mit der Pandemie dominieren auch die am Montag startende Juni-Session. Unter anderem geht es um Anliegen von Künstlern, dem Papier-Handel und einem Möbelkonzern. Insgesamt sind aktuell beim VfGH rund 300 Anträge mit Corona-Bezug anhängig.

Einiges Aufsehen erregt hatte der Protest von Kulturschaffenden in der „Florestan“-Initiative gegen das Betretungsverbot von Kultureinrichtungen. In der Beschwerde geltend gemacht wird vor allem, dass die strengen Maßnahmen im Hinblick auf die bestehenden Präventionskonzepte unverhältnismäßig gewesen seien.

Gleich mehrere Beschwerden haben einen Kontext zum Handel, etwa der Fall einer Frau, die beim Besuch eines Supermarkts keine Maske angelegt hatte und deshalb zu einer Strafe verdonnert wurde. Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, an das sich die Frau wandte, hat Bedenken, dass die für die angefochtene Vorschrift maßgeblichen tatsächlichen Umstände vom Gesundheitsministerium nicht aktenmäßig dokumentiert worden seien. Ob hier ein Verstoß gegen das Legalitätsprinzip vorliegt, hat nun der VfGH zu bewerten.

Thema wird auch die Ausreistest-Pflicht in den Tiroler Bezirken Kufstein und Schwaz, die dazu dienen sollte, neue gefährlichere Virus-Varianten wie die südafrikanische einzudämmen. Dagegen erhoben sowohl mehrere Einzelpersonen als auch das Landesverwaltungsgericht Tirol Bedenken. In den Anträgen wird etwa geltend gemacht, die Anordnung einer Testpflicht als Bedingung für die Ausreise stelle einen unverhältnismäßigen Eingriff in das Recht auf Freizügigkeit dar. Auch sei es unsachlich, dass Personen mit Antikörpern von der Testpflicht umfasst worden waren.