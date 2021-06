Queen empfängt US-Präsident Biden mit Gattin auf Schloss Windsor

London – Bei seinem Europa-Besuch trifft US-Präsident Joe Biden (78) auch die britische Königin Elizabeth II. (95). Die Queen werde Biden und dessen Ehefrau Jill am 13. Juni auf Schloss Windsor nahe London empfangen, teilte der Buckingham-Palast mit. Biden und die First Lady nehmen zuvor vom 11. bis 13. Juni am G7-Gipfel in der südwestenglischen Grafschaft Cornwall teil. Dann reist der US-Präsident weiter zum NATO-Gipfel am 14. Juni und EU-USA-Gipfel am 15. Juni in Brüssel.