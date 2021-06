26-Jähriger bei Motorradunfall in Bschlabs verletzt

Bschlabs – Bei einem Motorradunfall im Gemeindegebiet von Bschlabs ist am Donnerstagvormittag ein 26 Jahre alter Deutscher verletzt worden. Der Mann war als Mitglied einer vierköpfigen Motorradgruppe auf der Landesstraße von Elmen kommend in Richtung Imst unterwegs, als er gegen 11 Uhr in einer Linkskurve den Halt verlor, stürzte und gegen die Leitschiene prallte. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Die Landesstraße war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt. (TT.com)