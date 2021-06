Steinschlag bei Maria Brettfall: 35-Jährige verletzt, Wanderweg gesperrt

Strass im Zillertal – Auf einer Wanderung zur Wallfahrtskirche Maria Brettfall am Eingang des Zillertals wurde am Donnerstagnachmittag eine Frau bei einem Felssturz verletzt. Laut ersten Informationen rollte gegen 14 Uhr ein großer Gesteinsbrocken auf den Weg herab und zerbrach in mehrere Teile. Ein Stück traf die 35-jährige Deutsche. Andere Personen sollen knapp verfehlt worden sein.