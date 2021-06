Suchaktionen in Tirol nach drei Abgängigen bislang ohne Erfolg

So wurde gestern die Suche nach jenem abgängigen Bergsteiger fortgesetzt, der im Gemeindegebiet Leutasch/Scharnitz abgängig ist. Der 54-jährige Deutsche wird seit Dienstag, 23 Uhr, vermisst. Er war von Leutasch-Ahrn auf die Ahrnplattenspitze in Scharnitz unterwegs. Nach der Überschreitung beabsichtigte der Mann über die 8er-Köpfe und die Riedbergscharte nach Unterleutasch zurückzuwandern. Nachdem er um 23 Uhr nicht in die Unterkunft in Leutasch zurückgekehrt war, meldete ihn seine Ehegattin als abgängig. Den letzten Kontakt hatte sie mit ihrem Gatten gegen 16.50 Uhr mittels SMS. Noch in der Nacht auf Mittwoch wurde eine Suchaktion nach dem vermissten Bergsportler eingeleitet, diese musste jedoch von 1.25 Uhr bis 7 Uhr unterbrochen werden.