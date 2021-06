TT-Kommentar zur Knautschzone bei Freizeitwohnsitzen

Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. So steht es im Artikel 7 des Bundes-Verfassungsgesetzes. Damit wäre auch die Debatte über das Problem der Freizeitwohnsitze in Tirol rasch beendet. Es gibt klare Richtlinien, was erlaubt oder verboten ist. Doch leider besteht zwischen dem gesetzlichen Rahmen, der Auslegung und den Entscheidungen der Behörden – von den Gemeinden bis zu den Höchstgerichten – eine Knautschzone. Und da liegt auf gut Tirolerisch „der Hund begraben“.