Elch-Zwillinge geboren! Der Babyboom im Alpenzoo hält an

„Diese Jungtiere sind etwas ganz Besonderes für den Alpenzoo und ein großer Erfolg. Nachdem es die letzten Jahre leider nie mit dem Nachwuchs bei den Elchen klappen wollte, freuen wir uns umso mehr über die zwei Kälbchen. Dies haben wir auch unserem neuen Elchhirsch zu verdanken", erklärte Zoodirektor André Stadler am Freitag via Aussendung. „Luke“ der erst im letzten Jahr aus Schweden in den Alpenzoo kam, verstand sich von Anfang an sehr gut mit der Elchkuh.