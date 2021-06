Dominik Thiem erhielt Wildcard für neues Rasen-Turnier auf Mallorca

Mallorca - Nach dem Auftakt-Out bei den French-Open hat Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem sein Antreten beim neu im Tour-Programm befindlichen Rasen-Turnier von Mallorca bekanntgegeben. Der 27-Jährige erhielt für die mit 783.655 Euro dotierten "Mallorca Championships" eine Wildcard, der Event wird mit Beginn der Qualifikation am 19. Juni in der Woche vor Wimbledon stattfinden. Thiem hatte in Paris in der ersten Runde gegen den Spanier Pablo Andujar in fünf Sätzen verloren.