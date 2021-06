Wendemanöver trotz Sperrlinie: Autos stießen bei Vils zusammen

Vils – Bei einem Unfall in Vils sind am Freitagvormittag zwei Autos zerstört worden. Um 11.39 Uhr war ein 67-jähriger Autofahrer auf der B179 von Vils kommend unterwegs. Auf dem Beschleunigungsstreifen führte der Deutsche trotz Sperrlinie und der Richtungsfahrbahn ein Wendemanöver in Richtung Norden durch, beschreibt die Polizei.