Sammlung der Raiffeisenbank vor Verkauf, Erlös an „Jugend eine Welt“

Organisator Reinhold Schrettl hofft, dass möglichst viele der Bilder neue Besitzer finden. Der Erlös geht an „Jugend eine Welt“.

Heiserer ist Geschäftsführer von „Jugend eine Welt“ und bietet die Bilder nun zum Verkauf an. Auf diese Art will Heiserer Geld für die Hilfsorganisation sammeln, die weltweit Bildungs- und Sozialprojekte unterstützt und sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt.

Die Ausstellung ist noch heute und morgen, 5. und 6. Juni, von 10 bis 13 Uhr und von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Über 100 Exemplare – von Künstlern wie Franz Astl, Elfriede Gerber, Thomas Payr oder Peter-Paul Tschaikner – sind zu Schnäppchenpreisen zu ergattern. Auch Exponate des bekannten Bildhauers Rudolf Millonig können erworben werden. Millonig fertigte vorwiegend sakrale Plastiken an und schuf unter anderem den Kreuzweg in der St.-Anna-Kirche in Reutte.