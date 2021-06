Hopfgartner Firma lieferte Wasserstoff-Spezialtanks für MPreis

APL-Geschäftsführer Markus Widner (r.) schickte am Mittwoch mit seinen Mitarbeitern den letzten Wasserstoff-Großtank von der Produktionshalle in Hopfgarten auf die Reise nach Völs.

Hopfgarten – Die Arbeiten zur Errichtung der ersten Wasserstoffanlage des Tiroler Lebensmittelhändlers MPreis in Völs schreiten planmäßig voran. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für Herbst 2021 geplant. In der Nacht auf Donnerstag wurden die dazu notwendigen, insgesamt 130 Tonnen schweren Spezialtanks angeliefert, die zur späteren Zwischenlagerung des grünen Wasserstoffs dienen. Den Auftrag hat mit dem Hopfgartner Apparatehersteller APL ein Tiroler Unternehmen abgewickelt. „Es freut uns sehr, dass wir mit unserer Expertise zu diesem Tiroler Pionierprojekt einen Beitrag leisten konnten“, betont APL-Geschäftsführer Markus Widner. Das Auftragsvolumen liegt bei rund 450.000 Euro.

Insgesamt investiert MPreis rund 13 Mio. Euro in die hochmoderne Anlage. In einem ersten Schritt werden damit die Backöfen der Bäckerei Therese Mölk mit Wärme versorgt. In weiterer Folge soll der komplette Lkw-Fuhrpark von rund 40 Fahrzeugen von MPreis auf mit grünem Wasserstoff betriebene Lkw umgestellt werden.